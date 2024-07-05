中国短跑名将苏炳添将缺席本届巴黎奥运会。

综合新华社和澎湃新闻报道，34岁的苏炳添星期四（7月4日）在央视新闻中为即将出征巴黎奥运会的中国接力队队友献上祝福。

据央视体育报道，由于身体原因导致训练不系统，苏炳添近两个赛季都无法持续高强度的训练和比赛，因此他将缺席本次奥运会。

苏炳添对中国接力队队友说：“虽然我不能亲临赛场跟你们一同作战，但希望把祝福跟能量都送给你们，希望你们能在巴黎跑道上顺利进入决赛、战胜自己，获取最好的成绩回报国家，祝福你们。”

苏炳添此前参加过三届奥运会。在2021年东京奥运会上，苏炳添在男子100米半决赛中跑出9秒83，创造了亚洲纪录并晋级决赛，最终获得第六名。在男子4X100米接力赛中，苏炳添与队友一起获得第四名，此后由于英国运动员违反了反兴奋剂条例，中国队递补获得铜牌，创造历史最好成绩。

中国田径协会星期四公布2024年巴黎奥运会27人参赛名单，东京奥运会女子铅球冠军巩立姣领衔，短跑名将苏炳添未能上榜。巴黎奥运会田径项目将于8月1日至11日进行。

男队方面，谢震业将参加男子100米、200米和4X100米接力项目。东京奥运会男子三级跳远银牌得主朱亚明、2022年俄勒冈田径世锦赛男子跳远冠军王嘉男也将出战。

至于女队，巩立姣将展开个人第五次奥运之旅。东京奥运会女子链球银牌得主王峥、东京奥运会女子20公里竞走铜牌得主刘虹也将再度出征。林雨薇和吴艳妮将联手征战女子100米栏项目。