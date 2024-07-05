中国发改委：深入落实新质生产力 扎实推进现代化产业建设

中国国家发展改革委秘书长伍浩星期五（7月5日）在人民日报发文，指出要将发展新质生产力的部署要求落到实处，大力推进现代化产业体系建设。

文章说，中共总书记习近平关于新质生产力的重要论述，深刻阐明新质生产力的基本内涵、显著特征、发展路径和实践要求，是对马克思主义生产力理论的重大创新发展，为新时代新征程推进现代化产业体系建设、推动高质量发展指明了前进方向，提供了根本遵循。发改委要深入学习领会，紧密结合实际，将发展新质生产力的部署要求落到实处，大力推进现代化产业体系建设，为以高质量发展推进中国式现代化打牢坚实的物质技术基础。

文章说，新质生产力不是生产力的局部优化与简单迭代，而是在新发展理念的指引下，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级催生的重大变革，同时涵盖发展方式创新和体制机制创新。必须坚持以创新为第一动力，全方位、系统性推进科技创新、产业创新，加快发展方式绿色转型，深化人才工作机制创新，让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动和高效配置，并加快形成与新质生产力相适应的新型生产关系，以全要素生产率的大幅提升推动先进生产力的跨越式发展。

文章还说，科技创新是发展新质生产力的关键要素，是引领产业发展新方向、开辟产业发展新赛道的不竭动力，只有不断提高自主创新能力，着力补短板强弱项，才能提高经济竞争力、抢占未来竞争制高点。必须坚持以重大科技创新为引领，加快实现高水平科技自立自强，及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，推进创新链产业链资金链人才链深度融合，不断厚植发展新动能、新优势。

文章补充说，新质生产力代表着生产力跃迁的方向，是引领现代化产业体系建设的革命性力量；产业是生产力的载体，培育和发展新质生产力要求建立自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系；生产力的发展是连续的，发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业。必须坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，围绕发展新质生产力布局产业链，推动短板产业补链、优势产业延链，传统产业升链、新兴产业建链，加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，努力在未来发展和国际竞争中赢得战略主动。

文章说，当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，各国围绕科技和产业的竞争更趋激烈。建设现代化产业体系，不仅是推动中国产业迈向全球价值链中高端的必由之路，也是增强中国生存力、竞争力、发展力、持续力的必然选择。

文章指出，将扎实推动现代化产业体系建设取得新进展、新成效，为以高质量发展推进强国建设、民族复兴作出新的更大贡献。一是推动各项产业政策落地见效；二是以科技创新引领产业创新；三是持续推进体制机制创新；四是扩大高水平对外开放。