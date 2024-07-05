中印外长会面 同意尽早就边界问题举行磋商

中共政治局委员、中国外长王毅在上合组织会议期间与印度外长苏杰生会面，双方同意尽早就边界问题举行新一轮磋商。

据中国外交部官网消息，王毅于当地时间星期四（7月4日）在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳与苏杰生会面。

王毅说，当前百年变局加速演进，中印作为两大文明古国、发展中大国和新兴经济体代表，坚持睦邻友好、实现共同发展，符合两国和两国人民根本利益，符合正确的历史逻辑。

王毅说，中印双方应当从战略高度看待双边关系，加强沟通，妥处分歧，确保中印关系沿着健康稳定轨道向前发展。两人愿按照两国领导人前续达成的一系列重要共识，相互尊重、相互理解、相互信任、相互照顾、相互成就，探索两大邻国正确相处之道。

他还提到两国要坚持正向思维，一方面妥善处理并管控边境地区局势，一方面积极恢复展开正常交往，彼此相互促进，相向而行。

王毅强调，中印同为“全球南方”国家，应携手反对单边霸凌，抵制阵营对立，维护发展中国家共同利益，为地区和世界和平稳定发展作出应有贡献。

另据路透社报道，印度外交部星期四（7月4日）发声明说，苏杰生和王毅一致认为延续边境地区当前的局势，不符合任何一方的利益。

苏杰生也强调要加大努力，让在中印边境东拉达克（Ladakh）地区对峙的两军完全脱离接触，恢复两国关系正常化。

中印2020年6月在位于喜马拉雅山脉的边境爆发数十年来最大规模的流血冲突，造成20名印度士兵和至少四名中国士兵死亡，两国关系陷入紧张。