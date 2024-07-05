台渔船疑越界捕鱼 被日公务船登检扣查船员

在中国大陆扣押台湾渔船事件尚未告一段落之际，台湾又有一艘渔船被登陆检查，这次登船的是日本水产厅公务船人员。台渔船两名台湾船员被押上日本公务船接受调查。

综合中时新闻网和壹苹新闻网等台媒报道，基隆八斗子籍“福洋266号”渔船星期五（7月5日）凌晨零时许在彭佳屿东北方288海里、执法线外1.5海里（2.77公里），被日本水产厅公务船登检。船上八人中，船长和轮机长两名台籍船员被带上日本公务船接受调查，剩余六名印尼籍船员均滞留船上，大约上午6时许有另一艘日本公务船围着台渔船监控。

台湾海巡署约上午6时50分接到“福洋266号”船长友人118报案说明情况后，立即调派南投舰赶往了解。

据了解，“福洋266号”在执法线外1.5海里越界捕鱼。台海巡署说， 依政府护渔标准作业程序规定，台渔民在护渔范围内作业，被外国公务船干扰时，政府将派舰护渔，并协助处理。台渔民在护渔范围外作业，被外国公务船取缔时，政府将不派舰护渔，但将适时提供必要的外交协助。

台海巡署指出，本案经台驻日本人员查证，“福洋266号”疑似进入日方奄美大岛（约在九州本岛、冲绳本岛之间）附近海域作业，因违反当地渔业规范，遭日本水产厅公务船取缔，全案刻由渔业署与日方联系处理中。