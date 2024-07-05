港警侦破将军澳绑架案 拘捕两女子

经过13小时的追踪和调查，香港警方星期四（7月4日）清晨侦破将军澳一起绑架案，救出三岁男童，并逮捕两名女子。

综合《星岛日报》《明报》等报道，将军澳星期三（3日）发生一起震惊全港的绑架案，一名三岁男童在将军澳一个商场被掩口掳走，绑匪要求家属支付价值约515万港元（约89万新元）的虚拟货币赎金。

警方星期三下午约4时30分接获一名女子报案，指她的三岁儿子在将军澳广场被一名女子抱走，疑犯之后透过通讯软件要求以虚拟货币交付赎金，案件交由有组织罪案及三合会调查科（O记）接手调查。

O记当晚锁定两名女疑犯，星期四清晨在将军澳天晋屋苑破门进入目标单位，救出男童，并以绑架罪拘捕上述两名女子。当时男童正在睡梦中，没有表面伤痕，手脚未被绑，警方随即安排他到医院检查，目前情况稳定。

警方星期四下午于警察总部开记者会交代案情，指两名被捕女子均无业，其中一人持双程证赴港数天，另一本地女子为藏参单位的租客。经初步调查，相信两人因财务问题而有预谋犯案，带备替换衣物、婴儿车及行李箱分头行事，初步认定两人与受害家庭不相识。

西贡区议员方国珊星期五（5日）在香港电台节目《千禧年代》上说，这起绑架案件在光天化日发生，令人匪夷所思，但相信这是一起独立事件。

她指出，将军澳特色是由商场及天桥连接，商场内大约每10米就有一个闭路电视。警方这次迅速破案，反映闭路电视的效益，但部分公用地方楼梯或转角位，仍未安装闭路电视。

警方早前计划在全港18区加装2000部闭路电视，方国珊认为，将军澳区要在第四季加装太迟了，希望警方调拨资源，加快落实加装闭路电视计划。