特斯拉入围江苏政府用车采购目录 工作人员：属于国产车

中国江苏省政府据报将特斯拉汽车列入省政府新能源用车采购目录，采购中心工作人员回应称，政府采购不采购进口货物需特殊审批，但特斯拉不属于进口，属于国产车。

综合每日经济网和上观新闻报道，江苏省政府采购网披露《江苏省党政机关、事业单位及团体组织2024-2025年度新能源汽车框架协议采购入围公告（三）》显示，特斯拉Model Y进入江苏省政府新能源用车采购目录，报价24万9900元（人民币，4万6000新元）。

这是特斯拉汽车首次进入地方政府的采购目录。根据公示信息，采购入围名单还包括问界M7、阿维塔11、深蓝SL03、深蓝S7、智己LS6、智己L7、银河L6、银河E8行政版、几何E、几何G6、长安UNI-K/Z、启源A07、启源Q05、荣威D5X、沃尔沃XC40、曹操60等车型。

进入入围名单的外国车型还包括沃尔沃 XC40 RECHARGE长续航版等。

江苏省政府采购中心说，此次采购是特斯拉主动报名。采购中心会根据参数和价格两个维度评判，认可特斯拉汽车的入围资格。

针对入围采购名单是否意味着一定被采购，江苏政府采购中心工作人员说，要具体看各级机关事务管理局和使用部门采购部门的意向。符合参数、价格，经过一定程序审核的车型都可入围目录，但用户可以选，也可以不选。

工作人员还提到，政府采不采购进口货物需特殊审批，“但特斯拉不属于进口，属于国产的（车）”。

特斯拉成为“国产车”的言论星期五（7月5日）引发中国网民热议，并登上微博热搜榜。有网民质疑：“一边划定特斯拉禁行区域，一边又让其进入省级政府的采购选项……整啥呢。”

还有网民说：“如果只看产地，那以后得细分成：纯血国产、合资国产、美资独资国产。”

特斯拉在上海有一座超级工厂，是特斯拉在全球主要的出口中心，出口至亚太、欧洲等海外地区。特斯拉上海超级工厂2023年累计交付量达到94.7万辆，同比增长33%，在其全球产能中占比过半。