中国今年上半年入境外国人数同比增长近153%。

综合新华社和第一财经网报道，中国国家移民管理局星期五（7月5日）发布2024年上半年移民管理工作主要数据。今年前六个月，中国移民管理机构共查验出入境人员2.87亿人次，同比增长70.9%，其中大陆居民1.37亿人次，港澳台居民1.21亿人次，外国人2922万人次。

中国国家移民管理局发言人当天在新闻发布会上通报，中国上半年各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比52%，同比增长190.1%。中国国家移民管理局预计今年下半年外国人赴华热度将持续升温。

据悉，自2013年1月起，中国开始实施72/144小时过境免签政策。截至目前，中国72/144小时过境免签政策适用国家已达54国，覆盖美国、加拿大、英国、西班牙、日本等国。中国城市中，长沙、哈尔滨、桂林等实施72小时过境免签政策，北京、天津、上海、南京、广州、深圳、重庆、成都、西安、昆明等20个城市实施144小时过境免签政策。

携程数据显示，今年二季度环比一季度，享受过境免签政策的54国游客入境中国旅游订单增长28%，其中韩国、新加坡、日本、澳大利亚、英国、美国、俄罗斯、德国、西班牙、法国等入境游客较多。携程数据也显示，中国23座城市二季度入境游订单环比一季度增长42%，上海、深圳、广州、北京、杭州、成都、重庆、厦门、西安、青岛等城市入境游客较多。