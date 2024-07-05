报告：英伟达有望在华出货100万颗H20特供版芯片

一份报告预估，尽管美国出口管制限制了中国市场的前景，美国芯片巨头英伟达仍有望在中国销售超过100万颗H20特供版芯片、销售额达120亿美元（161亿新元）。

综合第一财经网和英国《金融时报》报道，芯片咨询公司SemiAnalysis星期四（7月4日）在报告中预估，英伟达有望在未来几个月内向中国交付超过100万颗定制版的H20芯片，几乎是竞争对手华为昇腾910B销量的两倍。

为了抑制中国在半导体和人工智能领域的发展，美国2021年出台禁令，禁止美国公司向中国出口先进的人工智能处理器。英伟达这款特供版H20芯片算力规格比最先进的H100、H200大幅缩水，不受华盛顿禁令限制。

英伟达创办人黄仁勋今年5月在财报会议上表示，希望这款芯片能助推英伟达在中国的业务实现最大化。

据悉，每颗H20芯片价格介于1万2000美元至1万3000美元之间。如果预估销售量达标，意味着英伟达光靠这一款芯片就能实现超过120亿美元的营收，超过上一个财年的总收入。

在2024年1月结束的财年中，英伟达中国业务收入约为103亿美元，占全球收入比重约17%。在美国政府2021年对中国实施出口限制前，中国市场收入占英伟达全球总收入的四分之一以上。

第一财经引述业内人士说，H20芯片刚在中国推出时并不顺利，因为不少中国客户认为该产品的性能受限，但随后更多测试证明，这款产品仍具有优势。

SemiAnalysis创始人帕特尔（Dylan Patel）此前在一份报告中说，虽然H20芯片在纸面性能上弱于华为等中国厂商的国产芯片，但凭借高带宽（HBM）内存上的优势，H20芯片在实际使用过程中仍有一定优势。

投行摩根士丹利也在本周发布的报告中说，买家对H20芯片的潜在竞争力给予积极评价，并强调“中国市场的需求强劲”。

目前字节跳动、腾讯和阿里巴巴等多家中国科技集团都在加速构建生成式人工智能的能力，这需要大量的芯片提供算力。

《金融时报》还指出，相对于算力，英伟达的另一层优势在于软件和生态系统。许多中国科技企业一开始就使用英伟达的生态系统和软件来训练人工智能模型，要切换到华为等公司的基础设施意味着额外的开支和时间。