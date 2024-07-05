中国公安部打击服务澳门赌场赌客的“换钱党”

中国公安部打击服务澳门赌场中国大陆赌客的“换钱党”，摧毁“对敲型”地下钱庄等犯罪团伙，个别案件涉案金额达14.7亿元人民币（2.73亿新元）。

中国公安部刑事侦查局副局长陈士渠星期五（7月5日）在一场专题新闻发布会上介绍，有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员近年来明显增多，非法汇兑活动衍生的诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生，影响澳门及中国大陆社会治安稳定。

官方在近期的行动中，打掉了一批操纵中国大陆人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙，捣毁了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄，全链条摧毁了一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。

“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的群体。

陈士渠介绍，“换钱党”问题由来已久，为规避中国的外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，“换钱党”非法为大陆赌客兑换大额港币现金。

他说，“换钱党”通过珠海等地的现金型地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账交易，每年幕后金主获利超过15亿港币（2.6亿新元）。

在其中一起案件中，广东警方打掉三个使用“练功券（供银行工作人员练习点钞用的纸币）”实施汇兑诈骗团伙，侦破五起非法汇兑案件，捣毁六个现金型地下钱庄窝点，抓获犯罪嫌疑人101名，涉案金额14.7亿元人民币。