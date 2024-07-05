中国金融监管局长：全力推进在建已售难交付商品房项目处置

中国金融监管总局局长李云泽7月3日至4日赴江苏调研时说，要全力推进在建已售难交付商品房项目处置，一视同仁支持不同所有制房地产企业符合要求的合规项目，切实保障购房人合法权益，提振房地产市场信心。

根据中国国家金融监管总局网站星期五（7月5日）发布的新闻稿，李云泽与江苏省委、省政府主要负责人开展座谈时说，作为经济大省，江苏肩负着“挑大梁”的重大责任，金融监管总局将认真落实中共中央决策部署，引导金融机构持续加大对江苏科技创新、实体经济发展等方面的支持力度，为江苏在推进中国式现代化中走在前、做示范提供有力支持。

李云泽在徐州市主持召开江苏省重点城市保交房工作座谈会时强调，要深刻认识房地产工作的人民性、政治性，认真落实中共中央、国务院决策部署，进一步发挥城市房地产融资协调机制作用，齐心协力打好商品住房项目保交房攻坚战。要坚持因城施策，以城市为主体、以项目为中心，分门别类采取有效措施，全力推进在建已售难交付商品房项目处置。要一视同仁支持不同所有制房地产企业符合要求的合规项目，切实保障购房人合法权益，提振房地产市场信心。

李云泽走访苏州工业园区时强调，做好“五篇大文章”，是金融业责无旁贷的重要使命。银行保险机构要立足职责定位，深入探索金融服务新质生产力的新路径新模式，开发适配性强的金融产品，提高金融服务水平，全力支持科技创新、绿色发展、新兴产业和未来产业，助推传统产业数字化、智能化转型，塑造发展新动能新优势，以金融高质量发展助力经济高质量发展。