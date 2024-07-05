李家超：香港法律人员在大陆有更多空间大展拳脚

香港特首李家超说，随着中国在贸易、法律、建筑等多个方面自由化的增长，香港的法律人员将在大陆拥有更多空间大展拳脚，香港的国际法律中心地位也将愈发坚定。

综合《星岛日报》和香港01等报道，“2024国际法论坛”星期五（7月5日）在香港会展中心举办，李家超和中国外交部驻港特派员公署特派员崔建春为论坛致开幕辞。

李家超致辞时说，今年是“和平共处五项原则”发表70周年，而中国传统文化讲究的“以和为贵”“协和万邦”，也是很多亚洲国家共同倡导的。他说，该原则在现今充满动荡的世界，依然非常重要，为人类和平发展取得进展打下坚实基础。

他续指，很多亚洲国家都为世界和平做出贡献，香港获选为国际调解院总部的所在地，更会为和平解决国际争端作出贡献。

李家超说，随着国家在贸易、法律、建筑等多个方面自由化的增长，“双循环”战略持续推动，来自香港的法律人员在大陆将有更多空间大展拳脚，香港的国际法律中心地位也将越来越坚定。

他指出，香港对国际争端以非对抗性方式解决是非常支持的，同时将继续本着和平共处的原则，通过“一带一路”等方式，为整个区域整合做出更大贡献。

另外，崔建春致辞时说，“和平共处五项原则”是一项开放包容、普遍适用的国际法原则，为和平解决国家间分歧和争端提供了方法路径，构成一个与时俱进、不断发展的思想体系，具有丰富法律价值、实践价值和思想价值。

他说，“一国两制”是运用和平共处原则解决国家内部问题的创新实践。新时代“一国两制”在香港的伟大实践不断丰富内涵、发展提升。

崔建春还说，多极化进展是中国追求的，中国也主张开放、包容的全球化进程，坚定反对保护主义，而要建立人类共同体。

他续称，亚洲国家面对两个截然不同路径，一条是合作共赢的“亚洲大家庭”，一条是排他的、冲突的不同区域个体。他希望通过亚洲的贡献，能让世界成为更广泛的人类共同体，并呼吁摒弃冷战思维，共同面对危机、通过广泛机制处理争端。