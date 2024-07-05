港媒：意大利总理梅洛尼拟本月底访华

意大利总理梅洛尼据报将于7月底率领政商代表团访华，这将是她去年宣布退出一带一路后首次访华。

据香港《南华早报》星期四（7月4日）引述知情人士报道，梅洛尼预计将于7月29日至30日访问中国。接下来，意大利总统马塔雷拉也将于11月到访中国。

据意大利新闻网Agenzia Nova报道，意大利商业与制造业部长乌尔索（Adolfo Urso）星期四（4日）已抵达北京展开为期两天的访问。

意大利商业与制造业部在新闻稿中称，此行旨在促进意中关系的平衡，为两国开拓工业合作的新路径奠定基础。

乌尔索星期四在北京召开的记者会上透露，他当天已和中国城市工业集团董事长顾一峰、奇瑞汽车董事长尹同跃等工商高层举行会议。

他说，意大利政府相信现在是与中国企业建立技术和工业合作伙伴关系的“合适时机”，尤其是在绿色和电动车领域合作建立生产平台。

乌尔索预计星期五（5日）将与中国工业和信息化部长金壮龙、北京市委书记尹力等官员会面。

意大利曾是唯一参加中国一带一路倡议的七国集团成员，但罗马去年底决定退出该计划。此后，意大利通过魅力攻势，尝试修复与中国的关系。

意大利驻华大使安博思今年3月告诉《南华早报》，意大利退出一带一路倡议，并不影响中意关系。