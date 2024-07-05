大陆推反台独新规 外企据报有意将在华台湾员工调派境外

知情人士透露，在北京发布反台独22条意见，提出最重可判处死刑后，有部分外国企业考虑将在华台湾员工调派境外。

路透社星期四（7月4日）引述四名知情人士报道上述消息。北京发布的反台独新规，令部分在华台湾人和跨国企业争相评估他们所面对的法律风险。上述知情人士包括一名律师和两名公司高管，均对外企的讨论事宜有直接了解。

博钦律师事务所（Perkins Coie）驻北京合伙人兹默曼说：“有数家公司找我们咨询，评估他们员工所面对的风险。”不过，他以保密为由拒绝透露哪些公司或行业寻求他们的咨询。

兹默曼说：“这些公司担心会存在一些灰色地带，如一则无伤大雅的社交媒体贴文或是在台湾选举中投选特定政党或是候选人，是否会被解读为亲独立活动。”

根据台湾政府最新调查，有17万7000名台湾人在中国大陆工作。这些台湾人因为语言能力和熟悉中华文化，而受聘于在华的跨国企业。

有更多台湾人在华的台企任职。据台政府估算，自1991年以来，这些台湾企业投资超过2000亿美元（约2700亿新元），协助推动中国大陆成长为世界第二大经济体。

两名公司高管称，有些在华运营的外企已就安全问题与台湾员工对话。由于事态敏感，这两名高管不愿具名受访。另一名知情人士称，部分外企在华台湾员工已接受移出大陆的选择。

台湾总统赖清德就职刚满一个月，中国大陆6月21日发布惩治台独顽固分子分裂国家的司法解释文件，最重可判处死刑，还可以“缺席审判”，且终身追责。