中国工信部：将聚焦人形机器人元宇宙量子科技等领域

中国工业和信息化部星期五（7月5日）说，中国战略性新兴产业占GDP比重约13%，成长空间和潜力巨大。下一步，将聚焦人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子科技、原子级制造、深海空天开发等领域，形成一批标志性产品，建设一批企业孵化器。

根据中国央视新闻报道，中国工信部在国新办星期五举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上介绍说，随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，人工智能、人形机器人等新领域新赛道不断涌现，中国鼓励支持企业率先布局、持续投入，构筑未来发展新优势。

工信部介绍，目前，中国战略性新兴产业占GDP比重约13%，成长空间和潜力巨大。对新材料、人工智能、智能网联新能源汽车、新型储能、氢能、生物制造、商业航天、低空经济等新兴产业，要培育一批生态主导力强的领军企业，形成更多能够引领产业升级的新兴支柱产业。

今年1月，中国印发推动未来产业创新发展的实施意见，聚焦未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等六大方向，对未来产业发展作出前瞻性部署。

工业和信息化部部长金壮龙说，下一步，工信部将围绕六大方向，聚焦人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子科技、原子级制造、深海空天开发等领域，实施一批科研攻关项目，突破一批关键核心技术，形成一批标志性产品，建设一批企业孵化器。