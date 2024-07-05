朱立伦：两岸不沟通就会发生意外冲突

台湾澎湖渔船“大进满88号”被中国大陆海警登船检查扣押后，国民党主席朱立伦说，过去两岸渔船越界之事很常见，但台湾海巡及中国大陆海警都有共识、相互尊重执法，如今没有沟通，就会发生意外，甚至造成人员伤亡。

综合台湾《联合报》《太报》报道，朱立伦星期五（7月5日）出席在新竹举办的蓝青挺青年培训营时说，国民党主张“两岸一定要交流、不要交恶，要对话而不是对抗”，并批评民进党与大陆没有沟通协调对话，只有拳头。

他续称，两岸本来就是要沟通协调对话，没有对话、没有交流就容易产生很多误解。

朱立伦说，过去渔船越界的案子非常多，可是以往两岸的海警跟海巡都会沟通，若台湾渔船越界，大陆海警就会把渔船赶到台湾海域，由台湾海巡抓捕违规渔船，若大陆渔船违规越界，台湾海巡也会把大陆渔船赶回去，由大陆海警执法。

他续说，过去一向如此，两岸互相尊重与沟通，大家都有这样的共识。但现在两岸不沟通，双方都是依法把违规越界渔船扣留或抓捕，就可能造成很多意外。最严重的意外就是今年2月的时候，为了抓大陆的违规渔船造成翻覆而造成两名渔民死亡。“如果两岸有持续沟通及共识，就不会有这样的意外。”

朱立伦认为，如果有沟通和对话，两岸不会严重对立，就不会发生冲突、意外甚至战争。

他还说，如果大陆学生可以持续赴台求学、台湾学生也能到对岸去学习交流，双方就都是同学、好友，彼此之间的关系就可以缓和很多，“这个就是国民党的主张”。

朱立伦说，从能源政策、立法院改革、两岸关系，到很多地方政策，国民党与民进党立场各有不同。他说，国民党坚持做对的事情，“也希望年轻朋友跟我们一起站在一起”。

台湾澎湖渔船“大进满88号”星期二（7月2日）晚间于金门东北外海作业，被中国大陆海警船登检押回福建晋江围头港。大陆海警局称，该渔船违反伏季休渔规定，在底拖网禁渔区线内违规拖网作业，因此依法登检查扣。台湾国安局长蔡明彦则认为这是比较不寻常的案例，并提醒渔民进入敏感水域要提高警觉，须遵守“相关国家”规定。