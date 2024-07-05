台行政院长要求大陆勿用过度手段引起不必要对立

中国大陆扣押台渔船逾两天至今仍未释放，并在过去24小时再派出36架军机和六艘军舰在台海周边活动。台湾行政院长卓荣泰受询时说，希望大陆能尽快让台渔船和船员返台，同时也要求大陆不要用过度手段，引起不必要的对立。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾国防部星期五（7月5日）通报，从星期四（4日）上午6时至星期五上午6时为止，当局共计侦获36架次大陆军机、六艘次大陆军舰持续在台海周边活动，其中35架次大陆军机逾越海峡中线进入台湾北部、中部、西南及东南空域活动。

根据台国防部发布的解放军台海周边海空域动态示意图，有15架次大陆直升机、无人机、辅战机在鹅銮鼻南方、巴士海峡一线活动。

台国防部今星期五也说，自上午6时55分起，当局陆续侦获大陆歼-16、运-8及无人机等各型主、辅战机计26架次出海活动。其中20架次逾越中线及其延伸线，进入台湾北、中及南部空域，配合大陆军舰执行联合战备警巡。

台国防部强调，台军运用任务机、舰及岸置导弹系统严密监控与应处。

路透社报道，自本月初以来，已有至少127架次大陆军机在台海周边活动。大陆国防部未立即回应置评请求。

另据东森新闻网报道，卓荣泰星期五赴立法院备询前受访时说，目前短时间内陆方能保障船员人身安全，但希望大陆能尽速让台渔船和船员可安全返台。他称，各单位的相关交涉都在密切进行中，希望尽快给家属一个答案。

卓荣泰希望渔民要提高警惕，在目前状况下，不要有任何涉及疑似违规情形，这是对自身安全的保障。

他也同时向大陆喊话：“我要求中方在这个时刻不要有任何过度手段，因为这会引起紧张跟不必要的对立，这是完全不需要的。”