上汽要求欧盟就中国电动车临时反补贴征税召开听证会

上海汽车集团发声明，要求欧洲联盟委员会就中国电动车被征收临时反补贴税召开听证会。

上海汽车集团股份有限公司星期五（7月5日）在官方微信公众号发声明，提出上述要求。

根据声明，为切实维护自身的合法权益和全球客户的利益，上汽集团将正式要求欧盟委员会就中国电动车临时反补贴税措施举行听证会，进一步依法行使抗辩权。

欧委会今年6月12日发布初裁信息预披露，为上汽集团计算出38.1%的补贴率。针对初裁信息预披露中存在的计算错误，上汽迅速提交抗辩。欧委会7月4日正式公布初裁结果，宣布税率为37.6%，并计划据此征收临时反补贴税，上汽将进一步依法提出抗辩。

抗辩内容包括，欧委会反补贴调查涉及商业敏感信息，例如调查要求配合提供和电池相关的化学配方等，超出正常调查范围。欧委会对于补贴的认定存在错误，例如将给予中国消费者的新能源购车补贴纳入在欧盟销售的补贴率计算。欧委会在调查过程中忽略了上汽提交的部分信息和抗辩意见，基于《反补贴基本条例》第28条的“不配合调查”，作出不利推定，虚增了多个项目的补贴率。

上汽反对人为设置新能源汽车贸易壁垒，呼吁公平竞争的市场秩序。通过开放的对话与合作，中欧双方才能加快凝聚创新力量，共同构建全球绿色低碳经济。

欧委会去年发起的调查得出结论说，中国电动车制造商所获得的国家补贴，不公平地削弱了欧洲竞争对手的利益。为此，欧委会6月12日宣布将对原产自中国的电动车征收临时反补贴税。欧委会7月4日发布文件列出税率，与6月公布的税率几乎相同，介于17.4%至37.6%。

欧盟决定按照计划，从7月5日起对中国制造的电动车征收高达38%的额外临时关税。中国商务部星期五公告，将于7月18日召开欧洲联盟白兰地反倾销案听证会。该部今年1月5日宣布，从即日起对原产于欧盟的进口相关白兰地进行反倾销立案调查。

欧盟宣布对中国电动车加征关税后，中国官方6月17日宣布，即日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。