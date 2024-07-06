中国驻韩大使邢海明即将离任

担任中国驻韩国大使一职四年后，邢海明即将离任。

据“中国驻韩国大使馆”微信公众号星期五（7月5日）消息，邢海明星期四（4日）离任拜会韩国外长赵兑烈。

中国驻韩使馆称，赵兑烈积极评价邢海明任内为推动中韩关系发展所做工作，表示韩方高度重视对华关系，愿同中方保持密切沟通，推动韩中关系向好发展。赵兑烈再次对不久前华城火灾致中国公民伤亡表示哀悼和慰问，强调韩方将全力做好善后工作，严防类似不幸事件再次发生。

邢海明感谢韩国政府和各界人士为其履职提供的帮助，希望双方共同落实好两国领导人重要共识，深化各领域交流合作，推动中韩战略合作伙伴关系行稳致远。

同日，邢海明还分别离任拜会韩国国家安保室长张虎镇、外交部次官补郑炳元，就中韩关系等共同关心的问题交换意见。

另据韩联社报道，赵兑烈在接见邢海明时说，邢海明作为驻韩大使在过去四年多的时间里付出了不少辛劳，希望邢海明今后无论身居何位，都继续为韩中友好关系发挥作用。邢海明回应称，不管身在何处，他都将珍惜在韩结下的友谊，继续为中韩关系发展付出努力。

据悉，这是赵兑烈自今年1月就职后首次与邢海明单独会面。

韩联社报道称，邢海明将于本月中旬离任回国。邢海明是从事韩朝外交事务20多年的外交专家，精通韩语，在韩人脉颇广。但去年6月，他会见韩国最大在野党共同民主党党首李在明时发表“赌中国输的人今后一定后悔”的言论引发争议，之后在韩对外活动明显减少。

公开资料显示，邢海明生于1964年11月，天津人。曾任中国外交部亚洲司科员，驻朝鲜大使馆职员、随员，外交部亚洲司随员、三秘，驻韩国大使馆三秘，外交部亚洲司三秘、二秘、副处长、处长，驻韩国大使馆参赞，驻朝鲜大使馆公使衔参赞，驻韩国大使馆公使衔参赞等职。

2011年至2015年间，邢海明回到外交部亚洲司，任亚洲司参赞、副司长。2015年8月，邢海明获任驻蒙古国大使。

2020年1月，邢海明抵达首尔履新，出任中国驻韩国大使。