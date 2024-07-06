中国塔吉克斯坦建立新时代全面战略合作伙伴关系

中国国家主席习近平同塔吉克斯坦总统拉赫蒙举行会谈后，双方宣布发展新时代中塔全面战略合作伙伴关系。

据新华社报道，习近平星期五（7月5日）抵达杜尚别总统府后，与拉赫蒙先后举行小范围会谈和大范围会谈。

习近平说，中国和塔吉克斯坦山水相连、唇齿相依、命运与共。新形势下，中方愿同塔方发展新时代中塔全面战略合作伙伴关系，在更高起点上构建中塔命运共同体，助力两国发展振兴。

他表示，中方支持塔吉克斯坦走符合本国国情的发展道路，支持塔方为维护国家独立、主权和领土完整所作的努力，坚决反对任何外部势力以任何借口干涉塔吉克斯坦内政。

习近平指出，中方愿同塔方推进两国发展战略对接，高质量共建“一带一路”，提升经贸合作质量和规模，优化互联互通合作，深化农业合作，扩大关键矿产资源合作，拓展新能源、数字经济、人工智能、电子商务等领域合作，助力塔方发展现代化产业体系。

他续说，双方要加强执法安全部门合作，有力打击“三股势力”，筑牢两国发展的坚固防线。双方还要扩大青年、媒体、智库、妇女、旅游等人文合作。

2001年6月15日，上合组织签署《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》，其中三股势力指的是暴力恐怖势力、民族分裂势力、宗教极端势力。

习近平还说，中国－中亚机制是六国的共同创举，中方愿同塔方和有关各方一道，不断做优做强中国－中亚机制，推动中国中亚合作取得更多实打实的成果。

会谈后，两国元首共同签署《中华人民共和国和塔吉克斯坦共和国关于发展新时代全面战略合作伙伴关系的联合声明》，并共同见证交换经贸、投资、互联互通、关键矿产、安全、人文等领域数十项双边合作文件。

两国元首还在会谈后共同会见记者。习近平说，中方愿扩大进口塔吉克斯坦优质产品，加紧推进互设文化中心，支持两国在青年、媒体、智库、妇女、教育等领域开展更多交流。

习近平还说，中塔双方将在阿富汗问题上继续加强沟通和协调，共同参与涉阿富汗机制合作，鼓励阿富汗临时政府包容建政、聚焦发展、改善民生，坚决打击涉恐违法犯罪，奉行睦邻友好。

此前，习近平曾在2014年和2019年访问过塔吉克斯坦。