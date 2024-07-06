欧盟据报调查欧企对中国扩大传统芯片产能看法

欧盟委员会据报已开始征求欧洲半导体企业对中国扩大传统制程芯片产能的看法，并可能进一步制定应对措施，防止大批中国低端芯片涌入欧洲市场。

路透社星期五（7月5日）引述两名知情人士报道称，欧盟已在对芯片行业和主要芯片使用企业进行的两项自愿调查前，发出了征求反馈的通知。这些反馈预计9月份就可以收回。

知情人士称，欧盟这项新调查旨在搜集信息、征询各方意见，调查范围包括欧洲工业公司采购芯片的来源、欧洲芯片公司产品和定价信息，以及它们对竞争对手，包括中国企业芯片采购来源、产品定价等信息的估计。

知情人士称，欧盟开展的调查范围将超过美国商务部向美国公司发送安全调查的范围。

一名欧盟发言人证实，欧盟已开始“与业界进行针对性磋商，以进一步评估供应链中过剩芯片的使用情况”。发言人还说，欧盟和美国可能会“制定联合或合作措施，以解决（芯片业）依赖或扭曲状况”。

传统制程芯片一般指28纳米以上的上一代芯片，它的功能无法与七纳米、五纳米芯片相比，却广泛应用于汽车、洗衣机、医疗设备等日常科技产品。中国在传统制程芯片领域的生产和市场上占据主导地位。

目前尚不清楚欧盟将采取什么行动，但随着欧盟接连展开行动以保护欧洲产业免受中国竞争的冲击，布鲁塞尔和北京之间的紧张关系正持续升级。

欧盟对中国电动车加征最高至37.6%的临时惩罚性关税已从星期五起生效。贸易分析师认为，欧盟此次加征的关税只是欧盟对华政策转趋强硬的一个开端。

随着美国接连出台管制措施，限制中国采购或制造更先进的半导体设备，中国官方正加大投资和补贴力度，扩大传统制程芯片的生产。

中国官方在5月份宣布设立有史以来最大的半导体投资基金，规模达3440亿元人民币（638亿新元）。

报道称，中国此举引起西方国家担忧。从短期来看，中国大力扶持和投资将减少国内对外国芯片的依赖，但长期来看，西方政府担心中国加大传统制程芯片生产可能导致电器和汽车所需芯片出现供应过剩的问题。

欧盟竞争事务专员韦斯塔格4月说，她在比利时与美国商务部长雷蒙多等高官会晤之后可能就会启动对传统制程芯片问题的调查。

同一时间，欧盟公布一份长达712页的报告，提及中国政府向中企提供的多层次扶持，涵盖半导体、电信设备和可再生能源等行业的研究。

贸易分析师认为，这是布鲁塞尔发出准备对更多案件展开调查的讯号。