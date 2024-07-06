李家超明访问四川 商讨大熊猫赴港安排

香港特首李家超星期天（7月7日）将启程访问四川，商讨大熊猫赴港的安排。

根据港府新闻公报，李家超及夫人李林丽婵应四川省政府邀请，将于星期天启程访问四川，商讨和了解有关中国中央政府赠送香港特区一对大熊猫赴港的安排。香港文化体育及旅游局局长杨润雄、渔农自然护理署署长黎坚明和香港海洋公园代表也会随行。

李家超一行将到访中国大熊猫保护研究中心都江堰基地。李家超也将在访问四川期间，与四川省领导会面，并参观当地设施。

李家超感谢四川省政府重视赠送大熊猫给香港特区的整体安排。他说，为表示隆重，他和太太将亲自到四川，细心商讨和了解迎接香港大家庭两位新成员的准备工作，特区政府会全力做好迎接大熊猫的安排。

李家超将于下星期二（9日）返港。他离港期间，由政务司司长陈国基署理行政长官职务。杨润雄离港期间，由文化体育及旅游局副局长刘震署理文化体育及旅游局局长职务。

李家超星期一（1日）在香港回归27周年庆祝酒会上宣布，中国中央政府同意再赠送香港一对大熊猫，“它们将在几个月后来到香港，带给我们欢笑及喜悦。”

1999年，为庆祝香港回归两周年，中国中央政府赠送给香港一对大熊猫，名为“佳佳”和“安安”；2007年，为纪念香港回归10周年，中国中央政府向香港再次赠送一对大熊猫，取名“乐乐”和“盈盈”。