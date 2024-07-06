台湾海基会董事长郑文灿疑涉贪 检方声押禁见

台湾执政的民进党籍前桃园市长、海基会董事长郑文灿疑涉土地弊案受贿，被桃园地检署带走调查。

据台湾TVBS新闻网报道，桃园地检署星期六（7月6日）证实，桃园地检署检察官指挥法务部调查局桃园市调查处，侦办郑文灿涉犯贪污治罪条例等案件，星期五（5日）传唤郑文灿到案。

经检察官讯问后，认为郑文灿涉犯贪污治罪条例第五条第一项第三款对于职务上行为受贿等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羁押原因及必要，予以逮捕，并向法院声请羁押并禁止接见。

镜周刊报道称，郑文灿此番被查可能与他在桃园市长任内的土地开发案有关，院方预计将于星期六早11时左右开庭审理。

郑文灿通过律师表示，自己没有不法行为，一切会配合司法调查，希望能尽快厘清真相，证明清白。

民进党发言人吴峥对此也说，此案仍在侦办中，期盼检调勿枉勿纵，尽速厘清事实真相。

今年57岁的郑文灿，曾多次参与和处理两岸事务方面的工作。他担任过海基会副秘书长、民进党中国事务委员会发言人；在任职行政院新闻局长期间，曾负责处理两岸新闻与文教交流业务。

出生于野百合学运世代的郑文灿是民进党内最活跃的中生代之一。他在2014年获民进党提名参选桃园市市长并顺利当选，为彼时六都中最年轻的市长，后于2018年成功连任。

长期以来，郑文灿被认为是民进党不可或缺的要角，地方、中央和党务等历练完整，一度跻身接班梯队。