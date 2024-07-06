美国调查中国泳队涉服用禁药事件

美国政府传唤国际游泳联合会执行董事诺维茨基（Brent Nowicki）出庭作证，调查23名中国游泳运动员在东京奥运会涉嫌服用违禁药物事件。

据路透社星期五（7月5日）报道，美国众议院一委员会5月呼吁美国司法部在今年巴黎奥运会前对上述禁药事件展开调查。

国际游泳联合会在一份声明中说：“国际游泳联合会可以确认，其执行董事诺维茨基收到了美国政府的证人传票。他正在努力安排与政府的会面，这很可能会使他无需在陪审团面前作证。”

联邦调查局星期五声明，无法证实或否认任何调查。美国司法部代表则没有立即回应置评请求。

世界反兴奋剂组织（WADA）对此表示，知道上述调查的存在，但没有与执法部门联系过，并再次为WADA对此案的处理方式进行辩护。

WADA说：“WADA认真审查了中国游泳运动员的案卷，咨询了科学和法律专家，并最终确定，WADA无法质疑污染情况，因此没有必要上诉。”

美国《纽约时报》4月20日报道，有23名中国游泳选手在2021年东京奥运会前，被测出违禁药物曲美他嗪呈阳性。中国反兴奋剂中心（CHINADA）认定运动员在不知情下摄入受污染食物，因此没有做出处罚。

WADA当时接受中国方面的调查结果，决定不予干预。几周后，数名检测呈阳性的中国选手在东京奥运会获得奖牌，包括三枚金牌。

WADA事后承认没有实地调查中国23名游泳运动员药检呈阳性的事件，而是依据中国反兴奋剂机构的报告，然后聘请自己的专家和外部法律顾问来验证。

WADA因此事陷入争议后，在今年4月25日宣布，决定任命来自瑞士的检察官埃里克·科蒂尔（Eric Cottier）对此事进行独立调查。路透社报道称，科蒂尔最早可能于下周公布调查结果。