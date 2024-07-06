台前立法院长王金平：若卢秀燕选国民党主席会支持

台湾前立法院长王金平宴请台中市长卢秀燕，并表示如果卢秀燕要选国民党主席，他会支持。卢秀燕则没有回应会否参选国民党主席的问题。

综合台湾《中国时报》《自由时报》等报道，卢秀燕星期五（7月5日）晚南下高雄路竹向王金平请益。

王金平在当地开16桌宴请卢秀燕及蓝营民代、企业界、医界、教育界人士，出席者包括国民党高市党部主委柯志恩、高市农会理事长萧汉俊、秀传医疗体系总裁黄明和、前螺丝公会理事长蔡图晋及前国策顾问洪俊德等人。

王金平赞赏卢秀燕当选过六届立委，累积许多民意基础，“大家本来不知道她进到（台中）市府要怎么做，没想到做得那么好”。

王金平还对卢秀燕笑道：“现在外面大家都在问你要选党主席，还是要选总统？”他坦言，自己真的不知道这顿饭的目的，“但未来如果你要选，我请朋友支持你”。

卢秀燕笑说，如果王金平选她全力支持；王金平则回应称那就是平等互惠，“你要选的话，我也不能不支持”。

随后，王金平接受媒体联访时，称赞卢秀燕的民意掌握非常精确，也有服务热忱，市长任内赢得社会敬重、市民称赞与支持，是个非常具有好的条件的人，未来希望她能有机会继续为大家服务。

卢秀燕则说，王金平是自己在立法院时期的老长官，两人共事非常久，“院长对我会比较偏心一点”。

被媒体问及会否参选国民党主席时，卢秀燕没有回应，仅笑称“吃饭、吃饭，肚子饿了”。

而媒体问及未来若卢秀燕有机会更上一层楼，是否支持时，王金平说，她来到这里，就是要介绍更多人给她认识，“只要她要做什么事，我们这些人都会配合”。

卢秀燕被认为是国民党2028年出战台湾总统选举的热门人选。《中国时报》分析，从去年立委选举开始，卢秀燕即在全台为立委辅选，政坛解读，此举可奠定卢秀燕在蓝营内部的政治实力、提升全台知名度。

蓝营人士分析，国民党有意问鼎大位者须先争取党内支持，卢秀燕6月底赴新北城市交流、与新北市长侯友宜同框，如今又到高雄路竹向王金平请益，争取蓝营诸侯支持的意味浓厚；加上卢秀燕任期将于2026年届满，应是规划将问鼎国民党主席大位作为角逐2028年总统大选的起手式。

稍早前有媒体传出卢秀燕将于7月底出访美国，目前台中市府尚未证实。