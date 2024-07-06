郑文灿被查 台湾总统府：尊重司法盼勿枉勿纵

台湾民进党籍海基会董事长郑文灿涉嫌土地弊案被带走调查后，台湾总统府表示尊重司法，并期盼司法單位勿枉勿纵。

综合台湾《中国时报》《联合报》报道，台湾总统府发言人郭雅慧星期六（7月6日）针对郑文灿的案件回应说，总统府尊重司法，期盼司法单位秉持勿枉勿纵的精神，尽速厘清事实。

台湾海基会发言人蔡孟君表示，目前案件在司法调查中，尊重司法调查程序，也期望司法单位尽速厘清事实真相。行政院发言人陈世凯也发出类似表态。

桃园地检署星期六通报，检察官指挥法务部调查局桃园市调查处侦办相关案件，星期五（5日）传唤郑文灿到案，经检察官讯问后，认为郑文灿犯罪嫌疑重大，有羁押原因及必要，予以逮捕，向法院声押并禁止接见。

郑文灿已通过律师回应强调，自己没有不法行为，一切会配合司法调查，希望能尽快厘清真相，证明清白。

TVBS新闻网引述消息人士称，郑文灿此番被查疑似与由台塑集团投资开发、位于桃园龟山的华亚科技园区土地变更案有关。

消息人士称，先前已有四人因此案被收押，但仍没有确切证据证明郑文灿也涉及其中，直到郑文灿日前从日本返台后疑似通过“白手套还钱”的行为，被视为决定性证据，郑文灿才被检方收押。

这名人士称：“最终这案要不要办，就看总统赖清德要不要处理。”

据了解，郑文灿疑似受人请讬，协助龟山一块原属台塑的土地进行都市计划变更，对方交付一笔金额作为答谢；但最后土地未顺利变更，郑文灿将这笔款项退回，因而遭检调锁定。