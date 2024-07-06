邓炳强：做好软应对和软性教育打击软对抗

香港保安局局长邓炳强说，在当前复杂的国际地缘政治下，香港经常遭遇无端抹黑，港府需要采取“软应对”的方式进行对抗，同时长期做好“软性教育”，提升港人国安意识和国民身份认同。

邓炳强接受《文汇报》星期五（7月5日）刊发的专访时说，国家安全风险仍在，并称有外部势力抹黑香港“一国两制”的实施情况，并用“软对抗”煽动香港市民。

他续说，面对无端抹黑，港府需要及时反驳诬蔑，但最重要的还是采取“软应对”的方式，长期做好“软性教育”，以提升香港市民的国安意识和国民身份认同。

邓炳强说，市民应该明白外部势力采取“软对抗”是想危害香港的安全，并希望从文化和日常工作着手，加强市民对国家和香港的认识，让他们能分辨不确信息，及明白事实真相。

据香港01报道，邓炳强去年7月说，不认同有言论指特区政府打击“软对抗”的行动，会扼杀香港“软实力”的看法，并强调会继续全力打击“软对抗”。他也否认把部份行为归入“软对抗”是在控制市民思想，并强调政府要居安思危，绝不能掉以轻心，不能到了“由治及兴”的新阶段就松懈。

香港律政司司长林定国今年4月接受《南华早报》专访时，提出培养软实力抗衡“软对抗”。他说，“软对抗”通常是指错误、误导、不公正的的讯息，包括指“香港已不再是国际金融中心”等言论，旨在制造不必要的恐惧，并称港府现在迫切需要打击“软对抗”。

林定国坦言，建立软实力要向西方取经，毕竟西方国家在过去几十年非常善于使用其软实力。他强调，政府官员过去虽曾有说过要打击“软对抗”，但不会以此压制市民发表意见的自由。他强调，政府会聆听批评和反对意见，并称施展软实力的第一步，可以通过反驳不实资讯，以提升市民的信心。