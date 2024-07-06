西安交大通报李艺飞风波：录取过程合规 学术成果真实有效

中国知名学府西安交通大学能动学院硕士毕业生李艺飞被质疑通过不正当方式入学后，校方发声明辟谣称，李艺飞录取过程符合规定，学术成果真实有效。

“西安交通大学”微信公众号星期五（7月5日）发通报称，近期，网络上出现毕业生李某某的有关信息。学校高度重视，第一时间成立工作专班，全面启动调查工作并协助个人向公安机关报案。

通报说，经查实李某某录取过程符合规定，学术成果真实有效，所获荣誉和被推荐为毕业生代表程序符合规范要求，其指导教师不存在师德师风问题，网传信息不属实。

此前，李艺飞在2024年毕业典礼上的演讲，刷屏中国各大社交媒体。但不久，有网民开始质疑，李艺飞代表毕业生发言的正当性。

有网民质疑李艺飞高中是扬琴艺术生，她是靠艺术特长进入的西安交大，就读电气专业，随后又靠“调剂（对未被录取的考生进行重新分配）”从电气专业进入学校的王牌专业——核物理就读硕士，领域跨界过大。

随后，有陕西西安网民星期二（2日）实名举报西安交大领导与学生长期保持不正当男女关系，指李艺飞靠与多名利益相关者的不正当关系跨专业成为优秀毕业生，且侵占别人课题研究成果。

对此，西安交通大学党委宣传部回应称，警方立案调查初步结果为这是长期造谣网贴，举报内容不实。

宣传部称，关于近期优秀毕业生李某的相关传言，学校也已经展开调查，目前已形成调查报告。李某本人也于6月25日向警方报案，警方也正在对此展开调查。