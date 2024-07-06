受贿逾2亿人民币 安徽省人大常委会原秘书长白金明受审

中国安徽省人大常委会原秘书长白金明一审被控受贿逾2.77亿元（人民币，5142万新元）。

据微信公众号“安徽纪检监察”消息，合肥市中级人民法院星期五（7月5日）一审公开开庭审理白金明涉嫌犯受贿罪一案。

白金明被指从2002年至2023年，利用担任农业部科技教育司副司长、巡视员、司长，蚌埠市委副书记、市政府代市长、市长，安徽省人力资源和社会保障厅党组书记、厅长，安徽省人民政府秘书长，安徽省人大常委会秘书长等职务上的便利，为有关单位和个人在项目承接、融资贷款、企业经营、职务晋升等事项上提供帮助，索取或者非法收受上述单位和个人所送财物，共计2.77亿余元。

检察机关提请以受贿罪追究白金明的刑事责任。

报道称，白金明当庭表示认罪悔罪。

公开资料显示，今年61岁的白金明早年长期在农业部工作，曾任农业部环保能源司能源处处长、农业部科技教育司司长等职。他在2012年任安徽省蚌埠市委副书记，隔年兼任市长。

白金明在2021年任安徽省人大常委会秘书长、党组成员、机关党组书记，直至2023年7月官宣被查。

白金明在今年1月16日被通报开除中共党籍和公职。根据当时的通报，白金明被指毫无纪法底线，拒绝组织挽救，处心积虑对抗组织审查；违规收受礼品、礼金，违规借用管理和服务对象大额钱款和车辆；在组织谈话、函询时不如实说明问题，违规为他人谋取人事利益。

通报还称，白金明违反生活纪律，贪图享乐、生活奢靡；玩物丧志、腐化堕落，财迷心窍、利令智昏，既想当官又想发财，公然将党和人民赋予的权力异化为满足自己私欲的工具，积极追求不法商人“围猎”；利用职务便利为他人在融资贷款、职务提拔等方面谋取利益，以借为名非法收受他人巨额财物。