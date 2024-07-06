山东菏泽龙卷风造成五人死亡83人受伤

山东省菏泽市官方最新通报称，星期五（7月5日）发生的龙卷风已造成五人死亡、83人受伤。

据央视新闻消息，山东省菏泽市应急管理局星期六（6日）发布情况通报，星期五下午，受高空槽和副热带高压边缘西南暖湿气流影响，菏泽市东明县、鄄城县等地突发强对流龙卷风自然灾害，造成88人受伤，其中五人经抢救无效死亡。

初步核查，有2820间房屋受损、6.09万亩农田受灾、48条供电线路损坏。

灾情发生后，山东省市县全面开展救灾工作，组织省市县医疗专家救治受伤人员；逐户排查并转移安置受灾群众；抽调专业力量，对居民房屋、基础设施受损情况进行摸底、抢修，道路、供电、用水、通信等已基本恢复。

另据新华网引述山东省气候中心专家报道，近年来山东龙卷风时有发生，多地留下遭遇龙卷风的记录。基于国家气候中心1991年至2020年各省份年均龙卷风个数数据，山东年均发生龙卷风1.5个。

专家提醒公众，如遇龙卷风注意避险，龙卷风移动方向的后方或者处于地下较为安全。如在家中，应远离门、窗和房屋的外围墙壁，可在地下室或半地下室躲避；在野外遇龙卷风时，应就近寻找低洼地伏于地面，远离大树、电线杆、广告牌、围墙等；乘坐汽车外出遇到龙卷风时，应开车向相反方向躲避，或立即离开汽车，到低洼地躲避。