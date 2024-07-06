湖南洞庭湖决堤口扩大 封堵溃口工作已开始

中国湖南省华容县团洲垸的洞庭湖堤防发生决堤后，堤口延伸至226米。目前，封堵溃口的工作已经开始。

在长江及洞庭湖流域洪水高涨的情况下，湖南省华容县团洲垸的洞庭湖堤防星期五（7月5日）发生决堤，决堤口宽度达到近100米。

综合央视新闻客户端、澎湃新闻和《岳阳日报》报道，截至星期六（6日）早上11时，决堤口宽约226米，内外水位落差0.10米。水利专家说，一旦水位持平就可以实施堵口了。星期六中午12时，现场指挥部正在全力做好堵口准备。

下午1时许，堤坝两侧的水位基本已持平，封堵溃口的工作也已经开始。卡车载着石块陆续倒进了溃口处，再由推土机逐步填平向前推进。现场工作人员介绍，目前溃口正一点点合龙，工作量还非常大。

目前，湖南省、岳阳市累计调度各类救援人员2300余人，出动160多艘冲锋舟，撤离华容县团洲垸群众5755人，已全部安全转移，暂未发生人员伤亡。

另据新华社报道，中国财政部、应急管理部星期六（7月6日）紧急预拨5.4亿元（人民币，下同，1亿新元）中央自然灾害救灾资金，支持地方做好洪涝、地质灾害及森林火灾救灾工作。

报道称，其中预拨湖南、安徽、江西、黑龙江、江苏、浙江、湖北、重庆、贵州九省（市）洪涝及地质灾害救灾补助资金5.03亿元，重点用于搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查、倒损民房修复等工作。

另外，预拨内蒙古、山西两省（区）森林火灾救灾补助资金3700万元，重点用于应急抢险救援。

此外，央视新闻引述中国商务部消息称，进入汛期以来，商务部紧盯广东、福建、广西、安徽、湖南等重点地区，每日监测生活必需品市场形势，调度重点地区政府肉类储备和生活必需品商业库存，做好就近调运准备。

中国商务部说，汛情较重地区669家重点保供企业激活应急状态，部分企业按平日库存10%至30%增加备货。同时，相关地方商务主管部门组织保供企业，向受灾较重地区累计调运大米、食用油、肉类、蔬菜等生活必需品以及八宝粥、自热饭、矿泉水等食品2.8万吨，保障生活必需品市场供应总体稳定。

中国全面进入汛期以来，南方多地出现持续性强降雨，广东、广西、福建、安徽、湖南等地频繁发生洪涝和地质灾害。