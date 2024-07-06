美在台协会处长离任视频：为美台更紧密感到自豪

美国在台协会（AIT）驻台北处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）即将离任前在脸书上传视频，提到担任AIT处长三年间，美台互为伙伴、携手合作达成许多成就，为美台关系变得更紧密感到自豪。

孙晓雅星期六（7月6日）在脸书上传的视频中说，台湾是她外交官生涯的起点，她在1990年代第一次派驻台湾，成为AIT年纪最小的职员，台湾也刚完成首次全面的民主选举。

回首过去30年的发展，孙晓雅称，她以台湾有目共睹的惊人成就为荣，也为美台之间因双方努力变得更紧密的连结而自豪，同时也很荣幸能在台湾代表美国人民，“在台湾的经验让我改变成为更好的人”。

孙晓雅称，担任AIT处长的三年间，美台互为伙伴、携手合作，一起达成许多成就，从贸易方面的进展到拓展人民之间的关系；从美国国会议员访台人数破纪录，到确保台湾拥有维持自我防卫能力。

她还提到，今年见证台湾的选举过程和总统赖清德就职，也让她不禁想到美国和台湾共有的核心价值“自由、民主、创新”，“这些价值深深地贯穿在你我的生活之中，使我们紧紧相连”，使美台社会得以建立持久的伙伴关系。

孙晓雅最后以中文说：“天下没有不散的宴席，但台湾永远都会在她心中，占据一个最特别的位置，谢谢台湾。”

孙晓雅卸任后，新任AIT处长将由美国驻日本公使谷立言（Raymond Greene）接任。谷立言首次驻台是担任AIT台北办事处政治组副组长，并在2018年6月至2021年7月担任AIT台北办事处副处长，他还是台湾女婿。