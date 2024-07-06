韩正：中国坚决反对干涉别国内政

中国国家副主席韩正说，中国坚决反对干涉别国内政，并称相互尊重主权和领土完整，已成为现代国际关系的重要准则。

据澎湃新闻报道，韩正星期六（7月6日）在清华大学举行的第十二届世界和平论坛开幕式上发表主旨讲话时说，和平发展、合作共赢是不可阻挡的时代潮流，中国愿同世界各国共促和平和发展，携手建设更加美好的世界，并为此提出三个建议。

韩正说，第一，坚持和平共处。今年是和平共处五项原则发表70周年，相互尊重主权和领土完整，互不侵犯，互不干涉内政，平等互利，和平共处已成为现代国际关系的重要准则。他称，中国坚持在和平共处五项原则基础上，同各国发展友好合作，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，反对冷战思维，反对干涉别国内政，反对搞双重标准。

他续说，第二，倡导共同安全。面对错综复杂的国际安全威胁，中国倡导共同综合合作、可持续的安全观，强调尊重和保障每一个国家的安全，统筹维护传统领域和非传统领域的安全，通过对话合作，促进各国和本地区的安全，发展和安全并重，以实现持久安全。

韩正指出，第三，推动开放包容，各国应秉持国际上的事由大家共同商量的办法，世界前途命运由各国共同掌握，发展成果应该由各国共同来共享。中国愿同各国一道，践行共商、共建、共享的全球治理观，最大程度增强合作机制、理念、政策和开放性和包容性，共同维护世界的和平稳定。

本届世界和平论坛主题是“完善全球安全治理：护正义、促团结、谋合作”。此次论坛将围绕维护世界秩序、大国责任担当、“全球南方”等大会主题进行探讨，其中还包括中美关系、中日关系、欧洲安全与和平，以及核风险等18场小组讨论。

报道称，日本前首相鸠山由纪夫、法国前总理德维尔潘、韩国前外交与国家安全事务总统特别顾问文正仁等多国前政要出席本次论坛。