上海临港新片区多家国企采购特斯拉电动车

美国电动车巨头特斯拉接连迎来利好消息，继列入江苏省政府新能源用车采购目录后，上海临港新片区多家国企已采购一批特斯拉电动车作为企业功能用车，并称这是“落实平等对待内外资企业”的积极响应。

上海“临港新片区投资促进服务中心”微信公众号星期五（7月5日）透露，临港新片区的数家国有企业，包括城投兴港集团和临港投控集团，已采购特斯拉最畅销的Model Y电动车作为企业功能用车。

新闻稿称，这是优化营商环境内外资一视同仁的具体表现，也是临港新片区在政府采购活动中落实平等对待内外资企业的积极响应。

特斯拉上海超级工厂就位于临港新片区，工厂目前已实现超过95%的零部件国产化率。

中共政治局委员、中国副总理何立峰7月1日在北京召开外资工作座谈会时，提出要“一视同仁支持外资企业参与”中国政府采购，一视同仁地支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购、招投标等。

稍早前，特斯拉Model Y车型也被列入江苏省政府党政机关公务用车新能源汽车采购清单，这是特斯拉电动车首次获得中国政府的采购资格。

江苏省政府采购中心工作人员甚至说，特斯拉“不属于进口，属于国产的（车）”。

彭博社报道称，中国地方政府接连同意采购特斯拉电动车，表明中国政府长期以来对这家外资独资汽车制造商的安全担忧可能正在消散。

中国政府曾明确规定，不允许特斯拉汽车进入军事设施、政府大楼等敏感地点、甚至是一些特定路段，原因是中国政府担心车内的摄像头可能被用于间谍活动，这项禁令不可避免影响消费者的购买意愿。

为了遵守当地的数据法规，特斯拉在上海设立一个数据中心，并强调公司只在中国境内存储和处理数据。

不过，特斯拉执行长马斯克4月份访华，与中国总理李强会面后，特斯拉在中国受到的待遇出现扭转。

特斯拉先是马上获得中国国家数据安全认证、随后还传出官方同意特斯拉在中国境内测试全自动驾驶（FSD），上海成为首个开绿灯的地方，让特斯拉最快能在今年底让FSD全面入华。

中国官媒《环球时报》引述全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树称，政府愿意购买特斯拉显示中国正做出公平和多元化的选择，而不是只将本国品牌列入名单。