中国设立300亿人民币基金 助力国企盘活土地物业

中国官方设立国有企业土地资产盘活专项基金，总规模300亿元（人民币，下同，56亿新元），助推国有企业盘活利用存量土地和既有建筑，提高国有资本配置效率。

综合《中国证券报》和第一财经网报道，中国国务院国资委批准成立的300亿国有企业土地资产盘活专项基金星期五（7月5日）在北京启动。

该基金由中国诚通控股集团与中国东方资产管理公司联合设立，总规模达300亿元，期限10年，可延长两年。基金将通过直接投资和子基金设立，整合资源，注入资金，支持国有企业土地资产的高效利用。

上述基金盘活标的为土地及附属建筑物，盘活业态为产业园、保租房、人才公寓、“平急两用”公共基础设施、战略性新兴产业用地。

中国诚通承担专项改革任务的全资子公司诚通通盈基金管理有限公司担任基金管理人，负责基金全生命周期的投资与运营管理工作，中国东方特殊机会投资事业部参与基金未来的投资及运营管理工作。

中共政治局委员、国务院副总理何立峰5月在一场会议上说，政府可酌情以合理价收购部分商品房作保障性住房、妥善处置已出让的闲置存量住宅用地之用，以助财困房企解困。

通盈基金相关负责人说，该基金将坚持市场化、专业化原则，通过项目直投和设立子基金方式开展投资，发挥整合资源、资金投入等重要支撑作用，助力国有企业盘活利用存量土地和既有建筑，提高国有资本配置效率；打造“政府出政策+国企出资源+基金出资金”的合作范式，持续提高价值创造能力。

中国东方资管公司负责人也说，近年运用不良资产收购处置、实质性重组、市场化债转股等方式，服务央企国企的两非两资（非主业、非优势资产、低效无效资产），并实施存量资产剥离盘活，资产负债结构优化，之后也将全力推动基金落地实施。

今年1月，国资委还发起设立国有企业存量资产优化升级基金。该基金由国务院国资委批准，中国国新联合中国信达、中国东方、中国长城共同发起设立，总规模400亿元。