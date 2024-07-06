港文旅局长：大熊猫最快两至三个月抵港

即将随香港特首李家超一同启程前往四川商讨大熊猫赴港安排的文化体育及旅游局局长杨润雄预计，大熊猫最快两至三个月会抵达香港。

应四川省政府邀请，李家超将于星期天（7月7日）启程访问四川，商讨和了解有关中国中央政府赠送香港特区一对大熊猫赴港的安排，杨润雄、渔农自然护理署署长黎坚明和香港海洋公园代表也将随行。

综合香港01和香港电台报道，杨润雄星期六（6日）早上接受电台访问，谈及四川行程时说，届时将会讨论运送和对接安排，了解大陆饲养经验，并会向大陆部门表达希望未来有大熊猫可以在港出生，相信中央政府会考虑送赠一只雄性和一只雌性熊猫。

杨润雄预计熊猫最快两至三个月会到达香港。在熊猫命名方面，他希望可以举办活动让市民参与起名。

此外，面对零售额下跌、结业潮的冲击，香港5月的零售业总销货价值下跌11.5%。杨润雄说，零售业不能只靠旅游业，也应努力吸引本地人多消费。今年首五个月访港旅客达2100万，他希望全年能突破年初预设的4600万旅客目标。

杨润雄认为，网购影响消费模式，大陆旅客现在并不需要来港购买日常用品，香港业界要提升服务，为旅客带来特别的消费及旅游体验，吸引更多旅客在香港购物。

北京日前宣布7月起提高从香港和澳门入境的大陆居民旅客携带的行李物品免税额，最高可达1万5000元（人民币，约2801新元）。杨润雄就此说，“首先用好，充分发挥到政策，才有本钱讲其他”，并希望政策不只为香港带来经济收益，也让大陆旅客感受来港购物的乐趣。