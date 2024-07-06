胡锡进：中英关系改善幅度取决于新政府决心

英国大选结果尘埃落定，由斯塔默领导的工党赢得胜利，斯塔默成为英国新任首相。中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进在社交平台发文称，中英关系改善幅度将取决于新政府的决心。

胡锡进星期五（7月5日）在个人微博上说，英国说变天就变天了，保守党惨败。从中国角度看，保守党这几年除了紧跟“美国爸爸”，不断搞僵中英关系，损失两国经济合作机会，没干任何正事。

他提到，如今整个欧洲都不景气，西方的好运仿佛全被美国一家吸走了，而英国是情况最严重的“欧洲病人”之一。英国的确需要重新壮大自己的硬实力，解决民生逐渐衰败背后的根本问题。而斯塔默领导的工党能不能走出一条更符合英国实际利益的“中国路线”，将是他们这届英国政府能不能有所作为的试金石。

胡锡进还说，保守党带偏了英国社会对中国的认知，搞乱了自己的国家利益，居然定义中国是英国经济“最大的国家威胁”，像患上了严重被害妄想症，在中国问题上陷入完全的糊涂。即使中英之间有香港问题的摩擦，这种情况的出现也是非常荒唐的。

胡锡进指出，工党影子外交大臣拉米表示，面对中国这么重要的国家，英国需要有连贯一致的政策，认为不仅是外交大臣，其他部门大臣和官员也应到中国访问，还称应把中国与俄罗斯、伊朗、朝鲜区分对待。但在选举前夕，拉米重复了工党对中国的“3C”准则：“将在可合作的问题上合作，在有需要的领域竞争，并在有必要的问题上挑战中国”，此战略明显是抄袭美国民主党对华政策。

他相信，中英关系相对改善应是大概率事件，但改善幅度有多大，要取决于斯塔默新政府的决心。英国的最终考验是，作为与美国保持“特殊关系”的国家，在对华问题上究竟有多大的战略自主性。