鸠山由纪夫：充当中美关系桥梁最符合日本国家利益

日本前首相鸠山由纪夫在北京举行的一场论坛上表示，充当中美关系的桥梁将最符合日本的国家利益。

综合北京日报客户端和观察者网报道，第12届世界和平论坛于7月5日至7日在北京举行。鸠山由纪夫星期六（6日）在以“弘扬和平共处与共同安全理念”为主题的论坛首场大会上演讲时，作出以上表述。

他说，日本政府不仅未起到美中关系的桥梁作用，反而成为美国在军事和外交上最得力的帮手，近期还怂恿美国强化对华政策，皆因日本政府内部将中国视为敌人，对抗中国的念头已成为主流。

鸠山由纪夫指出，日本内阁2022年12月通过安保战略三文件《国家安全保障战略》《国家防卫战略》和《防卫力整备计划》，提出赋予日本“反击能力”的新政策，大幅提高军费，强调日美同盟，并将中国定位为“迄今最大战略挑战”。

他说，2022年2月俄乌冲突爆发后，日本首相岸田文雄反复表示，“今天的乌克兰可能就是明天的东亚”，将俄乌冲突与与“台湾有事”捆绑起来。日本政客为了追求过度的防卫力量，煽动对华敌对政策，一再渲染这种说法。

鸠山由纪夫认为，当前中美关系不是新冷战，今天的中国不是泡沫经济破灭后的日本，也不是冷战时的苏联，中国的国力今后与美国也将势均力敌，因此美中竞争也将呈现长期化的局面。

他相信，充当中美关系的桥梁、缓和并管理美中对立，最符合日本的国家利益。如果日美与中国万一发生军事冲突，无论结局如何，各方都将遭受灭顶之灾，因此日本的国家战略目标必须是防止战争的爆发。