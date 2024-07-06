广州发布低空经济20条 2027年设立百个常态化起降点

中国广州市5月提出2027年实现低空经济规模约1500亿元（人民币，下同，280亿新元）目标后，发布“低空经济20条”，提出支持开设载人无人驾驶航线和货运航线，到2027年全市设立100个常态化起降点。

广州市人民政府办公厅星期五（7月5日）印发《广州市推动低空经济高质量发展若干措施》（以下简称《若干措施》），措施自印发之日起施行，有效期至2026年12月31日止。

今年5月底广州市发布低空经济发展实施方案，提出目标2027年，广州低空经济整体规模达到1500亿元左右。

此次《若干措施》提出的20条措施，是基于《广州低空经济发展实施方案》《广州市低空经济发展2024年重点工作清单》的要求，就支持总部企业、整机和配套项目落地、申请适航审定、开辟航线、开展业务等方面列明量化指标，说明奖补金额或比例等。

《若干措施》提出，在当地设立总部的企业每年可获最高不超过100万元奖励，并给予总部企业人才户籍、人才绿卡、人才公寓、子女入园入学、办税绿色通道、政务服务等各方面保障。

基础项目开发方面，在广州建设的载人电动垂直起降航空器（eVTOL）、飞行汽车、通航飞行器、非载人无人机等飞行器整机研发，以及核心零部件、材料研制企业，支持主控芯片、动力系统、飞控系统、通信导航监视系统、机体、航电系统、关键材料等制造项目。固定资产投资额5-100亿元（不含）的，市政府予以2%扶持；超过100亿元以上的，提供5%扶持。

《若干措施》也支持企业申请适航认定，获颁发有人或无人驾驶航空器型号合格证（TC）和生产许可证（PC）的，对最大起飞重量超过150公斤的大型载人无人驾驶航空器，一次性资助1500万元；大型载物无人驾驶航空器，一次性资助150万元。

《若干措施》还提出要发挥财政资金引导作用，符合条件的项目支持申报地方政府专项债、超长期国债和政策性金融工具，并列入市重点项目绿色通道。

星期五举行的广东省低空经济高质量发展大会上发布12个低空经济应用场景，包括交通出行、低空文旅、物流配送、政务巡检、农林植保、应急救援、无人出租车、无人公交车、无人环卫清扫、无人重卡编队、无人轻卡货运、无人船等。

大会明确，到2027年广州将建成“1+5+100”的地面起降设施，具体包括增城的跑道型通用机场，包括珠江新城、广州南站等五个枢纽型垂直起降场，还包括覆盖全市11个区100个常态化的起降点。