台媒：若海基会董事长郑文灿请辞 媒体人吴丰山接任呼声高

台湾海峡交流基金会董事长郑文灿涉贪交保后，据报如果郑文灿决定辞职，媒体人吴丰山接任的呼声高。

据台湾《中国时报》星期天（7月7日）报道，两岸相关人士认为，郑文灿涉贪交保后，可能将请辞海基会董事长，在推举新人选前，由副董事长兼秘书长罗文嘉代理。

报道引述知情人士称，赖清德当初原本要吴丰山出任海基会董事长。郑文灿若请辞，吴丰山接任呼声高。

吴丰山曾是无党籍监委。知情人士称，原本赖清德属意的海基会董事长人选是吴丰山，但当时还在任上的总统蔡英文建议赖清德，“郑文灿是执政团队灵魂人物，你要善用他，给他当海基会董事长，对两岸有帮助”。

知情人士称，蔡英文当时也说，这个位子如果由任何独派人士来做，“会变得卡卡的”，“文灿做，有未来性，社会会接受、党内会接受”。蔡英文当时并不知道赖清德已“心有所属”。

前立委郭正亮则认为，海基会副董事长罗文嘉过去在“英赖之争”中明显挺赖，如果郑文灿确定出事情，就是罗文嘉接任海基会董事长。

曾是台湾民进党籍桃园市长的郑文灿因涉嫌贪污，星期六（6日）被桃园地检署声押禁见。桃园地方法院裁定郑文灿以500万元（新台币，约21万新元）交保，限制住居、限制出境出海。

赖清德回应时作出强硬表态：“不分党派，不问何人，只要涉及非法，检调都应该查办，勿枉勿纵。打诈、扫黑、肃贪，是目前政府重要的工作，目的是要维护国家的生存发展、社会的安定，以及回应人民深刻的期待，不得不然。”