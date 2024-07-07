中国副总理张国清：要举一反三加强堤防查险除险

中共政治局委员、国务院副总理张国清星期六（7月6日）在调度当前防汛抢险救灾工作时强调，要举一反三加强堤防查险除险。

据新华社报道，张国清当天上午赴中国国家防汛抗旱总指挥部，调度当前防汛抢险救灾工作。他强调，要毫不松懈做好防汛抢险救灾，举一反三加强堤防查险除险，全力以赴确保安全度汛。

张国清说，当前湖南岳阳市华容县团洲垸洞庭湖一线堤防决口正在紧张处置之中，国家防总要继续做好抢险救援力量调度和急需物资调拨，全力指导和支持地方开展抢险救援，防止决口扩大并在具备条件时及时封堵，切实筑牢“第二道防线”。各地要细而又细、实而又实地强化查险除险措施，树牢底线思维，果断转移并妥善安置受威胁群众，严防出现人员伤亡。

他也说，进入主汛期以来，一些地方遭遇持续强降雨天气，堤坝受水侵蚀时间过长，管涌等风险隐患较大，决不能因雨过天晴就放松警惕。对各类堤防排查要强化专业指导，发挥好“老把式”等作用。特别是对超警堤段、险工险段等重点部位，要加密频次，一旦发现险情征兆及时除险加固。要继续加强汛情滚动研判和预报预警，科学精准调度水利工程，全面做好防汛救灾各项工作。

湖南省应急管理厅发言人章民星期六在记者会通报决堤情况时说，洞庭湖一线堤防星期五（5日）下午4时许发生管涌险情，下午5时48分紧急封堵失败，导致堤坝决堤。

逾5700人被安全转移，溃口封堵工作预计四天完成。管涌常见于洞庭湖区，是指在汛期高水位情况下，堤防背水侧发生“流土”和“潜蚀”。