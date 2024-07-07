李家超：港府重视爱国主义教育 会积极培育创科人才

香港特首李家超星期六（7月6日）说，港府重视爱国主义教育，让下一代从小认识国家源远流长的历史、优秀的中华文化，培养国家观念，同时全力发展创新科技，积极培育未来香港创科人才。

根据香港行政长官官网发布的新闻稿，李家超当天在爱国主义教育论坛暨“香港航天科普教育基地”启动仪式上通过视频致辞说，这次论坛探讨弘扬科学家精神，为新时代培育栋梁，切合国家“科教兴国”和发展新质生产力的战略，正当其时。政府全力发展创新科技，积极培育未来香港创科人才，已公布新的小学科学科课程，加入国家航天和创新科技课题，让学生从小培养对太空探索的兴趣，并建立与航天相关的科学知识基础，更好的地联系到中学，以至专上院校相关课程。他并希望更多学生成为国家航天事业的支持者，将来为国家的航天科技发展作出贡献。

李家超强调，特区政府重视爱国主义教育，最近成立的爱国主义教育工作小组已展开工作，定下短期和长期的工作方向，在社会全力推展爱国主义教育，教育局会推动国民教育和国安教育，对接国家爱国主义教育法内容，同时会凝聚社会力量，让下一代从小认识国家源远流长的历史、优秀的中华文化，以及国家现代化发展取得的骄人成就，培养国家观念，民族自豪感和爱国情怀。

李家超说，中国载人航天工程办公室上月完成了第四批预备航天员的选拔工作，预备航天员中包括一名来自香港的载荷专家，这是首次有香港市民获选为预备航天员，有机会参与国家载人航天工程，写下特区和香港人的光辉历史。