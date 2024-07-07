张志杰姐姐再发声：已抵印尼拿到医疗报告 要求追责

年仅17岁的中国羽坛新星张志杰在印度尼西亚参加亚洲青年羽毛球锦标赛混合团体赛时，在比赛中突然晕厥，送院后抢救无效去世。张志杰姐姐星期六（7月6日）再度发文，表示已抵达印尼，拿到了当地的医疗报告，并向相关机构表达了对此次事件的质疑态度和追责。

张志杰姐姐在微博发文说，她于7月2号上午已落地印尼，当日下午与亚洲羽协、印尼羽协主办等进行了初次交流，表达了家属方面对此次事件的质疑态度和追责，要求还原事情发生全部过程和细节。

她还透露，张志杰妈妈的身体现在已平稳，事发当日是悲伤过度被送入医院，已于7月4日到达了印尼。

张志杰姐姐还说，在浙江省体校、嘉兴市体育局、中国羽协工作人员，教练团队等陪同下，张志杰姐姐和妈妈星期五（5日）与印尼主办方、亚洲羽协、医疗团队等再次进行了交流。此次交流主要梳理了事件发生的详细过程，以及在家属同意下拿到了当地的医疗报告。家属已将报告提交给国家的工作人员翻译，以帮助事件的调查和分析。

她最后强调：“我们现在与中国羽协紧密联系，以期盼早日解决事情。家属的态度从未改变，期望着给我们一个答复，也是给关心我们的大家一个答复。”

张志杰离世当天在赛场上晕厥倒地的视频，引起中国网民关注，舆论质疑抢救不及时，导致年轻的生命没能救回。

世界羽联星期二（2日）发布文告，称将彻底审查此事，并确定是否需要修改医疗准则。

张志杰姐姐当时也在微博回应世界羽联的文告并写道：“追究到底，请各方对一条生命负责。”