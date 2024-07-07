罐车被曝卸完煤制油未洗罐装食用油 中储粮宣布大排查

中国有罐车被曝出卸完化工液体煤制油后，未洗罐便装运食用油。在这之后，中储粮宣布开展粮油运输工具污染风险专项大排查。

中国《新京报》上星期二（7月2日）报道，当地许多普货罐车运输的液体并不固定，既承接糖浆、大豆油等可食用液体，也运送煤制油等化工类液体。为了节省开支，不少罐车在换货运输过程中不清洗罐体，有些食用油厂家也没有严格把关，不按规定去检查罐体是否洁净，造成食用油被残留的化工液体污染。

据报道，其中一辆罐车在石家庄将煤制油卸货后，连夜从石家庄赶到天津，并没有洗罐。这辆罐车之后驶入了一家名为中储粮油脂（天津）有限公司的厂区，自始至终没有遇到任何阻碍，也没有人检查罐体内干净与否。大约40分钟后，这辆罐车就装满了油，出厂区的地磅显示，这辆罐车装了35吨大豆油。

煤制油是一种由煤炭加工而来的化工液体。中国农业大学食品学院副教授朱毅指出，煤制油主要是碳氢化合物，其中含有的不饱和烃、芳香族烃、硫化物等成分影响人体健康，可能导致中毒。

中储粮星期六（6日）在微博公布，针对媒体关于罐车运输油罐混用的报道，从7月5日开始在全系统深入开展专项大排查，要求直属企业按照相关规定，全面严格排查出入库等环节使用的运输工具是否符合要求，相关运输承运单位运输工具是否符合食品安全规定，运输过程中的操作是否规范。

对于检查发现存在违反规定的运输单位和承运车辆，中储粮要求立即终止运输合作，并列入集团公司服务采购黑名单；对发现的重大问题，主动向有关监管部门报告。对于直属企业及员工违反操作规程和工作纪律的，则从严从快严肃处理。

中储粮也要求全系统各单位严格落实责任，严守工作规范，严防粮油污染风险，切实保障储备粮油食品安全。