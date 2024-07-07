中央美院教授宋协伟落马 20年前论文涉抄袭被撤稿

中央美术学院设计学院原院长宋协伟星期三（7月3日）被查后，中国知名期刊《艺术与设计》编辑部隔天（4日）宣布对宋协伟20年前涉抄袭的论文撤稿。

《艺术与设计》编辑部当天通过官方微信公众号发布的《维护学术诚信：关于宋协伟论文撤稿的决定》中提到，编辑部收到读者来函，诉宋协伟所发表的论文《设计——关键词》（《艺术与设计》杂志，2004年11月第九期 总第59期）存在抄袭行为。编辑部在审查过程中发现了宋协伟所发表的论文《设计——关键词》确实存在严重问题，论文中引用的部分内容未标明来源，这种行为已构成抄袭，严重违反了学术规范和出版伦理。

上述决定认为，学术研究是一项神圣而严谨的事业，每一篇论文都应是作者独立思考和辛勤努力的结晶。抄袭行为不仅是对他人知识产权的侵犯，更是对学术尊严的践踏，它破坏了学术研究的公平竞争环境，误导了学术的发展方向。

《艺术与设计》编辑部表示，作为国际出版伦理委员会（Committee on Publication Ethics，COPE）的成员，《艺术与设计》杂志始终坚守学术道德的底线，秉持公正、严谨的态度对待每一篇发表的作品。基于国际出版伦理委员会的相关规范以及本期刊自身的出版原则，经过研究，做出《设计——关键词》一文撤稿的决定。

《艺术与设计》编辑部还说，这一撤稿决定是为了维护学术研究的公正性、严谨性和可信度；学术的进步依赖于每一位研究者的诚信与自律，只有确保期刊所发表的内容具有学术价值和可靠性，才能为学术的发展提供坚实的基础；此次撤稿对于《艺术与设计》而言，是本刊一次强化审查机制、提升质量把控能力的契机，以确保本刊发表的作品经得起时间和学术的检验。

公开资料显示，宋协伟出生于1963年7月，教授、博士生导师，曾任中央美术学院设计学院院长，2023年12月卸任。

根据万方数字化期刊群网站介绍，《艺术与设计》杂志是全球发行量最大的创意杂志。创办于1997年，创办者为钱竹，是中国国家设计期刊。中国国家图书馆、清华大学、中央美术学院、哈佛大学、耶鲁大学等均是该刊的长期订户，刊物发行至海外37个国家和地区，是中国出口量较大的期刊之一。