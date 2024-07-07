港财政司长：去年香港管理资产规模在31万亿港元以上

香港财政司司长陈茂波说，虽然去年港股整体下跌，但香港管理的资产规模稳站在31万亿港元（下同，5355亿新元）以上，增长约2.1%。

陈茂波星期天（7月7日）发表网志称，香港金融市场经历了充满挑战的2022年，即使去年在多重压力下，香港的资产及财富管理业务仍展示出强劲韧性。

他进一步说，去年港股整体下跌了约13.8%，但香港管理的资产规模稳站在31万亿港元以上，温和增长约2.1%，当中约三分之二的资产来自香港以外的投资者，跟过去相若；私募基金管理的资金规模去年也录得稳健增长，规模超过17万亿港元，香港继续稳坐亚洲区内第二大私募基金管理中心的地位，仅在庞大的中国大陆市场之后。

同时，受惠于私人银行和私人财富管理业务的强劲表现，去年录得的净资金流入更较2022年增长超过3.4倍，接近3900亿港元。

陈茂波强调，这些数字已充分说明，“此前一些对资金离开香港的担忧，是不必的”。

他说，上述数字也反映尽管国际地缘政治风云变幻，不同地方的投资者对大陆和对香港市场的前景，依然有所憧憬。

陈茂波也在网志中称，香港“新资本投资者入境计划”推出四个多月，共接获逾3800宗查询，340多宗申请，原则上已批准了117宗个案。若该300多宗申请全数获批，以3000万港元投资额计算，预计可为香港带来超过100亿港元的资金。

谈及星期三（7月10日）起非中国籍香港永久性居民可申办来往大陆通行证的安排，陈茂波表示，不少在香港的外企高管都感到非常雀跃，并相信此举有助吸引更多海外高资产净值人士和专业人士赴港，以香港作为开拓大陆以及亚洲业务的根据地。