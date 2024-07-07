上海交大高金学院副院长：金融从业人员不应有羞耻感

中国上海交大高级金融学院副院长李峰星期六（7月6日）说，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。作为金融从业人员，不但不应该有羞耻感，而应该深感自豪。

根据上海高级金融学院通过公号发布的新闻稿，李峰当天在上海交通大学高级金融学院（高金/SAIF）毕业典礼暨学位授予仪式上发言说，中国对科技创新，尤其是硬核科技创新的重视，达到了空前的地步。这是非常好的现象，硬核科技是驱动实现中国式现代化的重要推手。但是也看到，在这一过程中，一些人开始认为金融业毫无价值，因为金融似乎不是硬核科技，认为金融业是可有可无的交易成本；有些金融从业人员，包括一些同学和校友，甚至产生职业羞耻心。

李峰认为，这种观点亟需得到纠正：所有的高金校友，都需要坚信金融的作用和重要性。这是因为，发展新质生产力，不能重硬轻软。除了硬科技之外，组织设计、科学管理、以及各种专业服务（包括金融服务）也是发展新质生产力的不可或缺的成分。

他说，高金人要充分认识并且坚定地相信：金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。推进金融高质量发展，是中国式现代化全面推进强国建设的重要支撑。作为金融从业人员，或者在企业从事投融资工作，不但不应该有羞耻感，而应该深感自豪。

李峰还以新能源汽车领域为例，称中国的产业政策取得了极大的成绩，但也不能忽视比亚迪、零跑汽车等企业背后的企业家的重要作用。在面临极大不确定性的情况下，正是这些优秀的企业家，勇于承担巨大的风险，突破常规，不断创新，为人类的进步做出贡献，是发展新质生产力的重要源动力。

他说，要相信企业家的作用，看到他们对社会的贡献，支持他们得到合理的风险回报，同时支持对他们所得回报的保护。