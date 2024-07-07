中组部要求受灾地区基层党组织和干部冲锋在前

中共中央组织部印发文件，要求受灾地区基层党组织和党员干部要守土尽责、冲锋在前。

根据新华社星期日（7月7日）报道，中组部印发《关于在防汛救灾抢险中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用的通知》指出，中国全面进入主汛期以来，一些地方降雨量大、持续时间长，部分地区发生洪涝和地质灾害，特别是湖南岳阳市华容县团洲乡团北村团洲垸洞庭湖一线堤防发生决口险情，防汛形势严峻。

通知要求，各级领导干部要加强值守、靠前指挥，坚决扛起防汛救灾抢险的政治责任。各级领导干部要清醒认识当前防汛形势的严峻性，坚持人民至上、生命至上，进一步强化风险意识、底线思维，以“时时放心不下”的责任感和极端认真负责的担当精神，毫不松懈做好防汛救灾抢险各项工作，全力以赴保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

要严格值班值守，密切关注、科学研判本地区汛情发展变化，紧盯重点区域和薄弱环节，全面排查、健全预案、强化预警，提前做好各种应急准备。要身先士卒、深入一线，到灾情最严重、抢险最困难、群众最需要的地方，加强现场调度指挥，确保防汛救灾抢险工作有力有序开展。湖南等受灾地区领导干部要迅速组织力量开展抢险救援工作，加强巡堤查险，及时发现并第一时间处置险情，及时转移并妥善安置受灾群众，最大限度降低灾害损失，防止次生灾害。同时，要统筹抓好抗旱减灾，严防旱涝急转。

通知强调，受灾地区基层党组织和党员干部要守土尽责、冲锋在前，积极投身防汛救灾抢险工作。要充分发挥基层党组织政治功能和组织功能，把各方资源力量统筹起来，把党员群众发动起来，筑牢防汛救灾抢险的坚强战斗堡垒。要做好宣传防范，充分利用互联网、手机、乡村广播、宣传栏等媒介，第一时间完整准确地把灾害预警、防范措施、应对情况等信息宣传到每一户、落实到每个人，提高群众防灾避险意识和自救能力。要加强预警排查，充分发挥党建引领基层治理体制机制优势和网格化治理作用，组织党员群众开展巡查摸排，重点加强对病险水库、高位塘坝、山洪灾害风险区、地质灾害隐患点、城市易涝点、城乡危旧房等重点部位的监测巡查，第一时间如实报送险情灾情等信息，及时组织受威胁区域群众转移避险。

要做好受灾群众安置救助工作，确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有住处、有干净饮水，有病能够及时医治。要健全落实党员应急动员发挥作用机制，积极动员网约车司机、货车司机、网约配送员、快递员等新就业群体中的党员在保护好自身安全的前提下，就近就便参与防汛救灾抢险。灾情特别严重的地区，要组织机关党员干部到村（社区）报到，推动驻村第一书记和工作队就地转化为防汛救灾抢险队。要结合正在开展的党纪学习教育，进一步拧紧纪律“发条”，以铁的纪律、严的作风为防汛救灾抢险工作提供坚强保障。

通知还要求，各级党委组织部门要立即行动起来、充分发挥职能作用，组织动员广大党员干部在防汛救灾抢险一线奋勇争先、挺膺担当。要在防汛救灾抢险一线考察识别干部，把在防汛救灾抢险中的表现作为评价干部的重要依据。要注重发现、总结和表彰防汛救灾抢险中涌现的先进基层党组织和优秀共产党员典型，广泛宣传他们的感人事迹和崇高精神。要加强对防汛救灾抢险一线党员干部的关心关爱，会同有关方面对因公牺牲的党员、干部家属及时给予抚恤、慰问等。

通知还提到，非受灾地区各级党组织和党员干部要按照党中央统一部署，发扬一方有难、八方支援的精神，主动以多种形式帮助灾区开展抗灾救灾、灾后重建。