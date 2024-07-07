国民党前立委邱毅：赖清德开始挥出内斗屠刀

台湾民进党籍前桃园市长、现任海峡交流基金会董事长郑文灿因涉嫌贪污，星期六（7月6日）被桃园地检署声押禁见。国民党前立委邱毅在社交媒体上发文称，同为民进党籍的总统赖清德开始挥出内斗的屠刀，并预测下一个挨刀的人可能是民进党立法院党团总召柯建铭。

邱毅星期六（7月6日）在粉丝人数达10万人的脸书专页上发帖，称赖清德开始挥出内斗的屠刀，而他的第一刀是指向郑文灿。

邱毅进一步说，郑文灿和赖清德同属民进党派系新潮流，但郑文灿是北流大阿哥，赖清德则为南流领袖。“况且，郑文灿早已投靠蔡英文，他原本是蔡英文的口袋人选，但因澳门嫖妓事件被我揭发，失去竞争力，赖清德因之脱颖而出。”

去年郑文灿有一段与女子出入酒店的影片在网上流传。后来，郑文灿办公室强调，郑文灿已多次公开声明影片中人不是他本人，并委请律师提告。郑文灿2011年曾被报道赴澳门喝花酒，这些影像引起社会联想。

邱毅指出，他早预言赖清德的内斗屠刀一定指向郑文灿，并预测接下来挨刀的人可能是柯建铭，也可能是其他人，“最后蔡英文一定难逃魔爪”。

邱毅最后在帖文中写道，郑文灿是咎由自取，活该有事。他说：“他（郑文灿）既涉及贪污受贿，又不懂避讳收敛，大刺刺出入色情酒店，黑社会会所，怎么可能逃过赖清德布下的天罗地网。现在赖清德打着扫除贪腐的旗子挥刀逮捕，郑文灿怪得了谁？他又怎么逃的了？”

目前，桃园地方法院裁定郑文灿以500万元（新台币，下同，约21万新元）交保，限制住居、限制出境出海。

赖清德对此回应时作出强硬表态：“不分党派，不问何人，只要涉及非法，检调都应该查办，勿枉勿纵。打诈、扫黑、肃贪，是目前政府重要的工作，目的是要维护国家的生存发展、社会的安定，以及回应人民深刻的期待，不得不然。”

海基会星期天（7月7日）通过媒体群组公布，郑文灿基于避免影响团队政务推动，已请辞董事长职务，并说郑文灿珍惜从政的价值初心，将在司法程序中，全力捍卫自身的清白。