台法官裁定交保 传父亲为郑文灿昔日下属

台湾法官裁定陷入涉贪风波的民进党籍前桃园市长郑文灿交保后，当地媒体报道，这名法官的父亲据传是郑文灿的昔日下属。

台湾中时新闻网星期天（7月7日）报道，这名邓姓女法官的父亲和郑文灿关系匪浅，过去郑文灿担任行政院新闻局长时，邓父就是郑文灿的政风室主任。郑文灿选上桃园市长后，更是第一时间延揽邓父进市政府，担任政风处长，直到届龄退休。

郑文灿因涉嫌贪污，星期六（6日）被桃园地检署声押禁见。桃园地方法院裁定郑文灿以500万元（新台币，下同，约21万新元）交保，限制住居、限制出境出海。

中时新闻网和《联合报》报道，交保裁定引起外界哗然，检方当庭抗告。

《联合报》也引述消息人士报道，邓姓女法官今年38岁，原是桃园地检署检察官，2021年申请检转法，两年前曾被周刊爆料发生感情纠纷。

此外，TVBS新闻网引述消息人士报道，桃检去年接获检举后持续暗中搜证，今年上个月见时机成熟，检警陆续逮捕行贿五人并声押禁见。其中，检警针对郑文灿涉嫌收贿一事，曾四度向法院声请搜索票，但却屡次被驳回，直到本月5日才以传票通知郑文灿到案，开庭后声押，但最终法院裁定500万交保并限制住居、出海。

针对法官父亲身份一事，桃园地院回应时说，邓姓法官本来就是星期五（7月5日）晚间值班法官，全都依照规定办理。