陕西省榆林市将调查世纪广场改造工程

针对网民关于陕西省榆林市世纪广场改造工程项目花近7000万（人民币，下同，约1299万新元）却和之前区别不大的舆情，榆林市官方星期六（7月6日）通报，已成立联合调查组对项目实施相关情况进行彻底调查。

据“榆林城管执法”公众号消息，榆林市联合调查组星期六作出上述通报，并称目前调查工作已经启动。

据介绍，榆林世纪广场位于陕西省榆林市中心，是该市的地标之一。榆林市工人文化宫官方微信公众号今年4月刊文《榆林二街告别“停车难”？世纪广场地下车库项目要来了》介绍，榆林市公共资源交易中心网站4月14日发布“榆林世纪广场地下车库建设项目设计服务招标计划”。预示着榆林世纪广场将全面进行地面景观提升和地下停车设施的改造，解决停车难的窘境。

其中介绍称，“榆林市世纪广场改造工程”项目建设地址位于榆林古城中心，项目建设范围东至新建路、南至钟楼巷、西至长城路、北至军分区南围墙，总占地面积约为126326平方米。该项目估算总投资为6919万元，其中工程费用5765万元，资金来源为政府投资。

据榆林日报7月2日报道，榆林城区世纪广场历时三个多月设施改造、景观品质提升项目顺利完工。但报道中未提及地下停车设施等内容，引发网络关注。

不少网民提出质疑：“期待的地下停车位在哪了，地上改造还是原来的旧样子”，还有网民问，“操场跑道是以前的，草坪也是以前的，将近七千万开玩笑”，“和之前有区别？”